Ozan Güven ilk kez konuştu! O olay sonrası ilişki açıklaması

"İNSAN SARRAFIYIM"

Ozan Güven, o 5.5 yılı nasıl geçirdiği sorusu üzerine “Oyunlar yazdım. Tiyatroda devam etti hayatım. Oğlum Ali’yle ilgilendim. Geçti, her şey geçiyor. Allah herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah herkesin dağına göre kar versin. Bir daha ilişki mi? Tövbe!” dedi. Oyuncu, “Bir yaştan sonra seçicilik mi başladı?” sorusuna espriyle yanıt verdi: “Seçicilik hep vardı. Bak görüyorsun, insan sarrafıyım!” Güven, yeni bir ilişkiye başladığını da açıkladı: “Flörtüm var, inşallah bir gün siz de tanışırsınız.