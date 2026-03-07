Ozan Güven ilk kez konuştu! O olay sonrası ilişki açıklaması
Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’la yaşadıklarının ardından “Bir daha ilişki mi? Tövbe!” diye konuştu.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davayla uzun süre gündemden düşmeyen Ozan Güven, önceki akşam magazin muhabirlerini iftarda ağırladı.
Kalamış’taki Bedri Usta’da gerçekleşen buluşmada keyifli halleriyle dikkat çeken Güven, tek kişilik yeni tiyatro oyunu “O.M.G” hakkında konuşurken, dava sürecindeki sessizliğini hatırlatarak “5.5 sene ben öldüm ya, şimdi bu oyunla cenazemi kaldırıyorum. O yüzden de sevenlerimin hepsi gelsin istiyorum” dedi.
"İNSAN SARRAFIYIM"
Ozan Güven, o 5.5 yılı nasıl geçirdiği sorusu üzerine “Oyunlar yazdım. Tiyatroda devam etti hayatım. Oğlum Ali’yle ilgilendim. Geçti, her şey geçiyor. Allah herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah herkesin dağına göre kar versin. Bir daha ilişki mi? Tövbe!” dedi. Oyuncu, “Bir yaştan sonra seçicilik mi başladı?” sorusuna espriyle yanıt verdi: “Seçicilik hep vardı. Bak görüyorsun, insan sarrafıyım!” Güven, yeni bir ilişkiye başladığını da açıkladı: “Flörtüm var, inşallah bir gün siz de tanışırsınız.
ARAMIZDAKİ ATEŞ SÖNSÜN
Ozan Güven, geçmişte birçok kez kavga ettiği magazin muhabirleriyle barış imzaladı. Oyuncu, yangın tüpüyle poz verirken “Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim!” diye espri yaptı.