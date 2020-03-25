Ozan Güven esmer güzelle yakalanınca koronavirüsü bakın nasıl bahane etti
Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Yüsra Geyik ile adı anılan Ozan Güven, esmer bir güzelle yakalanınca koronavirüsü bahane edip yine gazetecilere çıkıştı.
Uzun yıllardır Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik ile aşk yaşadığı konuşulan Ozan Güven, aralarındaki yaş farkı hala konuşulurken önceki akşam esmer bir güzelle yakalandı.
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Cihangir sokaklarında esmer bir kadınla UçanKuş muhabirlerine yakalanan Ozan Güven, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü bahane etti ve basın mensuplarına "Fazla yaklaşmayın arkadaşlar" diyerek tepki gösterdi.
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Oyuncu yanındaki esmer kadınla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı. Ozan Güven'in gergin halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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Öte yandan Ozan Güven ile Yüsra Geyik, geçtiğimiz aylarda beraber görüntülenmişti.
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