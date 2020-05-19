Ozan Güven Deniz Bulutsuz aşkı belgelendi! Sonunda aşkını itiraf etti

Başarılı oyuncu Ozan Güven ile kameralardan uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edilen Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Önceden sevgilisiyle ilgili bir açıklama ya da paylaşım yapmayan Bulutsuz ilk kez yaptığı paylaşımıyla sessizliğini bozdu.