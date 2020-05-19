Ozan Güven Deniz Bulutsuz aşkı belgelendi! Sonunda aşkını itiraf etti
Oyuncu Ozan Güven ile bir süredir ilişki yaşayan Deniz Bulutsuz'dan aşk itirafı geldi. Bulutsuz, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.
Başarılı oyuncu Ozan Güven ile kameralardan uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edilen Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Önceden sevgilisiyle ilgili bir açıklama ya da paylaşım yapmayan Bulutsuz ilk kez yaptığı paylaşımıyla sessizliğini bozdu.
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in 45. yaşına girmesini sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımıyla kutlayan Deniz Bulutsuz, böylelikle aşkını itiraf etmiş oldu. Bulutsuz, 45 yaşına basan Ozan Güven'i yayınladığı bir kareye etiketleyerek, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" ifadelerini kullandı.
Deniz Bulutsuz Kimdir?
29 yaşında olan Deniz Bulutsuz, üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde almıştır.
Daha sonra yayıncılık kariyerine başlayan Bulutsuz, yayıncılık sektörüne girmiştir. Vogue ve GQ gibi popüler dergilerde yer almıştır.