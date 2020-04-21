Ozan Güven Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan sıkıldı! Muhabirlere sitem etti
Geçtiğimiz haftalarda evinin önündeki magazin muhabirleriyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Ozan Güven, Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın Burda Olan Burda Kalır isimli YouTube programına katılarak, olanlarla ilgili konuştu.
Oyuncu Ozan Güven, Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın YouTube programında birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Korona salgını dolayısıyla evde olmaktan mutlu olduğunu kaydeden Güven, geçtiğimiz günlerde evinin önünde basın muhabirleriyle yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi.
"Evde çalışan kadınları alkışlamamız gerekiyor": Bu dönemde ev kadınlarını çok iyi anladığını söyleyen Ozan Güven, ilginç bir teklifte bulundu: “Sabah evden çıkarken annelerimiz, eşlerimiz, arkadaşları, ‘Akşam ne yapayım?’ derler. ‘Ne yaparsan yap’ denirdi ya… O çok kıymetli bir soruymuş.
Bence saat 21.00’de sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz ya, saat 20.00’de de evde çalışan bütün kadınları alkışlamamız gerekiyor. Ucu bucağı yok. Bitmiyor iş… Ev hanımlığı çok yorucuymuş.”
"Çocuklara ağır konuşmuşsun": Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde evinin önünde muhabirlerle yaşadığı tartışmayı Ozan Güven’e hatırlattı ve “Çocuklara ağır konuşmuşsun. ‘Evimin önünde ne işiniz var? Bir de bana ne Cem Yılmaz’dan falan’ demişsin. Ayıp değil mi, neden böyle şeyler söylüyorsun?” sorusunu yöneltti.