Ozan Güven Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan sıkıldı! Muhabirlere sitem etti

"Çocuklara ağır konuşmuşsun": Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde evinin önünde muhabirlerle yaşadığı tartışmayı Ozan Güven’e hatırlattı ve “Çocuklara ağır konuşmuşsun. ‘Evimin önünde ne işiniz var? Bir de bana ne Cem Yılmaz’dan falan’ demişsin. Ayıp değil mi, neden böyle şeyler söylüyorsun?” sorusunu yöneltti.