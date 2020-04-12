Ozan Güven Cem Yılmaz ismini duyunca deliye döndü! 'Bana ne lan Cem'den'

Cem Yılmaz ile yakın dostluğu bilinen ünlü oyuncu Ozan Güven, 2011 senesinde yemeğe çıktığı sevgilisi Yosun Güreli’yi mekandan yolcu ederken bir magazin muhabirinin kendisine "İlişkiniz nasıl gidiyor" diye sormasına sinirlenmiş ve muhabire küfürler yağdırarak üzerine yürüdü.