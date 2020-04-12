Ozan Güven Cem Yılmaz ismini duyunca deliye döndü! 'Bana ne lan Cem'den'
Zaman zaman basın muhabirleriyle karşı karşıya gelen ünlü oyuncu Ozan Güven, bu kez de pijamalarıyla sokağa çıkarken, karşısında gazetecileri görünce çılgına döndü.
Cem Yılmaz ile yakın dostluğu bilinen ünlü oyuncu Ozan Güven, 2011 senesinde yemeğe çıktığı sevgilisi Yosun Güreli’yi mekandan yolcu ederken bir magazin muhabirinin kendisine "İlişkiniz nasıl gidiyor" diye sormasına sinirlenmiş ve muhabire küfürler yağdırarak üzerine yürüdü.
Başarılı oyuncu Güven, bu sefer geçtiğimiz cuma günü köpeğini gezdirmek istedi. Pijamalarıyla sokağa çıkan ünlü oyuncu gazetecileri görünce neye uğradığını şaşırdı. Çılgına dönen oyuncu, Koşarak evine kaçan Ozan Güven, köpeğini yardımcısına teslim etti.
"Saçmalamayın artık yeter ya": Basın mensuplarına, “Saçmalamayın artık yeter ya” diyerek sitem etti. Güven, evimin önündeyim köpeğimi gezdiriyorum diyerek sitemli sözlerine devam etti.
"Bana ne lan Cem'den": Bir televizyon muhabiri geçtiğimiz gün komşunuz Cem Yılmaz’ın bahçesinde yangın çıktı deyince sinirlerine hakim olamayan ünlü oyuncu çok sert tepki gösterdi.