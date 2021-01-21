Ozan Güven aylık gelir açıklamasıyla dalga konusu oldu Deniz Bulutsuz'la darp davası
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıktı. Ozan Güven aylık geliri açıklamasıyla dalga konusu oldu. Dava ise ileri bir tarihe ertelendi.
Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddiası magazin dünyasında şok etkisi yaratmıştı. İkili, bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya önce Deniz Bulutsuz avukatlarıyla geldi. Daha sonra da Ozan Güven avukatıyla geldi.
Hem Ozan Güven hem de Deniz Bulutsuz, mahkeme öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven oyunculuk yaptığını söyledi.
Ozan Güven; aylık gelirim 5 bin lira: Ozan Güven'in aylık gelir açıklaması ise şok etti. Güven, aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi. Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtti.
Hakim Ozan Güven'i uyardı: Aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu söyleyen Güven'i hakim, "Gazeteciler haber yaparlar ona göre" diyerek uyardı.