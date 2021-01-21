Ozan Güven aylık gelir açıklamasıyla dalga konusu oldu Deniz Bulutsuz'la darp davası

Ozan Güven; aylık gelirim 5 bin lira: Ozan Güven'in aylık gelir açıklaması ise şok etti. Güven, aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi. Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtti.