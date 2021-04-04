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Ozan Dolunay aşkı buldu! Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak cesur pozları olay oldu

Ozan Dolunay aşkı buldu! Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak cesur pozları olay oldu

Son olarak ekranlara Menajerimi Ara dizisiyle gelen Ozan Dolunay aşkını buldu. Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'in cesur pozları nefes kesti.

Ozan Dolunay aşkı buldu! Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak cesur pozları olay oldu

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Yüksek Sosyete' ve 'Zalim İstanbul' gibi dizilerde rol aldıktan sonra şöhreti yakalayan Ozan Dolunay yeni bir aşka yelken açtı. Bir dönem rol arkadaşı Bahar Şahin ile adı anılan Dolunay'ın yeni aşkı olay oldu.

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Ozan Dolunay aşkı buldu! Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak cesur pozları olay oldu

30 yaşındaki Dolunay, model Pelinay Yiğit ile aşk yaşadığını duyurdu. 

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Ozan Dolunay aşkı buldu! Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak cesur pozları olay oldu

Aşıklar, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla ilan etti. 

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Ozan Dolunay aşkı buldu! Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak cesur pozları olay oldu

Dolunay geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında, "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı" demişti.

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