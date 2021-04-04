Ozan Dolunay aşkı buldu! Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız ve çıplak cesur pozları olay oldu
Son olarak ekranlara Menajerimi Ara dizisiyle gelen Ozan Dolunay aşkını buldu. Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'in cesur pozları nefes kesti.
'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Yüksek Sosyete' ve 'Zalim İstanbul' gibi dizilerde rol aldıktan sonra şöhreti yakalayan Ozan Dolunay yeni bir aşka yelken açtı. Bir dönem rol arkadaşı Bahar Şahin ile adı anılan Dolunay'ın yeni aşkı olay oldu.
30 yaşındaki Dolunay, model Pelinay Yiğit ile aşk yaşadığını duyurdu.
Aşıklar, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla ilan etti.
Dolunay geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında, "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı" demişti.