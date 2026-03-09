Ozan Akbaba'dan eşine 8 Mart Kadınlar Günü'nde içinizi ısıtacak paylaşım

Akbaba paylaşımında ayrıca eşinin ameliyat sürecinde bile ailesi için çaba göstermeye devam ettiğini belirterek, yoğun çalışma temposuna rağmen evlerini taşıdıklarını ve her şeye birlikte göğüs gerdiklerini dile getirdi. Ünlü oyuncu mesajını, "Sen ve senin gibi tüm emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" sözleriyle tamamladı.