Ozan Akbaba'dan dublör mü, yapay zeka mı tartışmasına son

Son dönemin ilgiyle takip edilen projelerinden biri olan Uzak Şehir dizisinin setinden paylaşıldığı iddia edilen bir kare, oyuncu Ozan Akbaba'yı sosyal medyanın gündemine taşıdı. Görüntüde, Akbaba'ya neredeyse birebir benzeyen bir kişinin bir otobüsün önünde oturduğu anlar yer alıyordu. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan bu kare, çeşitli yorumlara neden oldu.