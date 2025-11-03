Ozan Akbaba yeni bölümde Sezen Aksu şarkısı seslendirecek! Bölüm değil fragman 3 milyon izlendi...
Sıkı bir Uzak şehir izleyicisi olan Sezen Aksu, Kanal D’nin fenomen dizisine de Mardin’in ardından yeni bir şarkısını daha hediye etmesi sanal medyayı salladı. Sözü ve bestesi Aksu’ya ait olan, Ozan Akbaba’nın seslendirdiği Çek Tetiği isimli eserin yer aldığı tanıtım izlenme rekoru kırdı.
Sezen Aksu'nun "Çek Tetiği" şarkısı, Ozan Akbaba'nın sesinde hayat buldu. Kanal D'nin reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin tanıtım filmi de rekorla, tam 3 milyon izlenmeye ulaştı.
Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir’in jenerik müziği de Mardin’in sözlerinde de imzası bulunan Minik Serçe bu kez Cihan-Alya aşkına şarkı yaptı.
"DE MARDİN"DE DE DESTEK VERMİŞTİ
Sanatçı, “çek, çek, çek tetiği vur sineme sineme” sözleriyle dikkat çeken eserini diziye hediye etti.
Başrol oyuncusu Ozan Akbaba’nın, yayınlanmasıyla birlikte Çek Tetiği sanal medyanın gündemine oturdu. Dizinin tanıtım filmi tam 3 milyon izleyiciye ulaştı.