Öz yeğeni halasının hayatının bilinmeyenlerini anlattı İşte Adile Naşit'in gerçek ölüm nedeni...
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan halası Adile Naşit'i ölüme götüren olayı açıkladı...
Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu üstlendiği TRT2 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan oyuncu Naşit Özcan, oğlu Ahmet'i 15 yaşında kaybeden halası Adile Naşit'in bilinmeyenlerini anlattı. Özcan, usta oyuncu Adile Naşit için, "Ahmet halamın hayatının en büyük acısı. Hep taşıdı onu. Zaten onu o hastalığa götürdü" ifadelerini kulladı.
Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında oyuncu Naşit Özcan'ı ağırladı. Özcan, programda halası Adile Naşit hakkında bilinmeyenleri anlattı.
"Böyle bir ailede olmak gururlu, çok ağır bir yük" : Dedesi Naşit Bey, halası Adile Naşit, babası Selim Naşit olan ve sanatçı bir aileden gelen Naşit Özcan "Böyle bir ailede olmak gururlu, çok ağır bir yük. Eğer onların yolunda ilerliyorsanız hele çok daha ağır bir yük. Ben inanıyorum ki Naşit'lerin soyadını hiç yere düşürmedim. Şehir Tiyatroları'nda 35 yılım geçti. Birçok ödüller aldık." dedi.
Nejat Uygur’un yanında yetişen Naşit Özcan ‘’Onun yanında çok şey öğrendim. O benim hocamdı. Nejat abi çok sert bir adamdı sahnede. Evet kuliste çok ağır disiplinleri vardı. ’’Kapıdan girerken dedikodunuzu paspasın altına bırakın çıkarken alırsınız’’ diye bir yazısını vardı, hiç unutmam’’ dedi.