Öz yeğeni halasının hayatının bilinmeyenlerini anlattı İşte Adile Naşit'in gerçek ölüm nedeni...

"Böyle bir ailede olmak gururlu, çok ağır bir yük" : Dedesi Naşit Bey, halası Adile Naşit, babası Selim Naşit olan ve sanatçı bir aileden gelen Naşit Özcan "Böyle bir ailede olmak gururlu, çok ağır bir yük. Eğer onların yolunda ilerliyorsanız hele çok daha ağır bir yük. Ben inanıyorum ki Naşit'lerin soyadını hiç yere düşürmedim. Şehir Tiyatroları'nda 35 yılım geçti. Birçok ödüller aldık." dedi.