Öz kızına cinsel istismar suçundan tutuklandı! O köyde Eylül de tecavüze uğramıştı

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde oturan E.A, yaklaşık 5 ay önce hayvanları otlattığı bölgede bulunan konteynerde, kızı H.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından hamile kalan kızı, kürtaj süresi geçtikten sonra hastaneye gitti ama süreyi geçirdiği için kürtaj olamadı. Yakınlarına her şeyi anlatınca baba suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Köy halkı, sapık babanın evini ateşe verdi.