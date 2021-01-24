Öz kızına cinsel istismar suçundan tutuklandı! O köyde Eylül de tecavüze uğramıştı
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde çoban E.A. (37), 19 yaşındaki kızı H.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde oturan E.A, yaklaşık 5 ay önce hayvanları otlattığı bölgede bulunan konteynerde, kızı H.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından hamile kalan kızı, kürtaj süresi geçtikten sonra hastaneye gitti ama süreyi geçirdiği için kürtaj olamadı. Yakınlarına her şeyi anlatınca baba suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Köy halkı, sapık babanın evini ateşe verdi.
Baba itiraf etti ve tutuklandı
Polatlı'da ilçesinde çoban E.A. (37), 19 yaşındaki kızı H.A.'ya hayvan otlattığı alandaki kanteynerde cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından hamile kalan H.A., geçen hafta bebeği aldırmak için Polatlı Devlet Hastanesine başvurdu.
Ancak kürtaj için hamilelikte yasal sürenin aşılması nedeniyle bebeği aldıramayan H.A, akrabalarının bulunduğu Eskişehir'e gitti. H.A, burada akrabalarının ısrarı üzerine babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve hamile kaldığını söyledi.
Yakınlarının ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. 2 çocuk babası E.A, yakalanarak gözaltına alındı. E.A. jandarmadaki ifadesinde konteyner içerisinde kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Jandarmaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.