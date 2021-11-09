Öz babasının vurdurttuğu kız çocuğu konuştu: Beni 3 gün eve kapattı
KONYA'da kafede 14 yaşındaki kızı vuran, polisi görünce ateş edip yoldan geçen yaşlı adamı yaralayan şüpheli kız ile azmettirici olan yaralı kızın öz babası ve yardım eden şahıs saklandıkları bağ evine yapılan baskında yakalandı. Kızı M.E. (14), babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını açıkladı.
KONYA'da babası Ali Erensoy'un (51), dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı R.H.'ye gözdağı vermek için tabancayla bacağından vurdurttuğu kızı M.E. (14), babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için işkenceden dolayı şikayette bulunmadığını öne süren M.E., ''Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Çünkü babam, 3 ay önce annemle görüşüyorum diye beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü. Beni vuran Ayşenur B. de babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından dolayı da korkuyorum” dedi.
Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi’nde meydana geldi. M.E., annesi R.H.'nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Bu sırada yoldan geçen M.Ö. de (72) kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Nalçacı Caddesi’nde kendini bekleyen sahte plakalı minibüsle uzaklaştığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının olaydan önce de yakında bir caminin tuvaletine girerek kıyafetlerini değiştirip tanınmamak için yüzünü kapatarak siyah başörtüsü ve uzun pardösü giydiğini saptadı. Şüphelinin, 15 suçtan kaydı bulunan Ayşenur B. (24) olduğu tespit edildi.
Kendi kızını vurdurttu
Polis ekipleri, yaralanan M.E. ve annesi R.H.’nin ifadesine başvurdu. M.E.'nin annesi R.H., Ali Erensoy'un kendisi ve kızını sürekli ölümle tehdit ettiğini, daha önce de kızını kaçırdığını öne sürdü. Soruşturmayı sürdüren polis, Erensoy'un, Ayşenur B. ile arkadaş olduğunu saptadı. Ekipler, Erensoy'un, Karatay ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 36 suçtan kaydı olan Ali Erensoy ile evin depo bölümünde eşyaların arasına saklanan Ayşenur B. gözaltına alındı. Polisin geldiğini görünce evden çıkıp araziye kaçan Hüseyin Çekiç de kısa sürede yakalandı. 16 suçtan kaydı ve 'özel belgede sahtecilik suçundan' hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Çekiç'in yapılan üst aramasında Ayşenur B.'nin saldırının ardından kendisini bekleyip kaçtığı minibüsün anahtarı ele geçirildi.