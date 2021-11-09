Öz babasının vurdurttuğu kız çocuğu konuştu: Beni 3 gün eve kapattı

KONYA'da babası Ali Erensoy'un (51), dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı R.H.'ye gözdağı vermek için tabancayla bacağından vurdurttuğu kızı M.E. (14), babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için işkenceden dolayı şikayette bulunmadığını öne süren M.E., ''Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Çünkü babam, 3 ay önce annemle görüşüyorum diye beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü. Beni vuran Ayşenur B. de babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından dolayı da korkuyorum” dedi.