"Oyunculuk kutsal mı" polemiğine Mahsun Kırmızıgül'de katıldı! Açıklaması olay...
"Oyunculuk kutsal mıdır?" tartışmasına son olarak şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül de dahil oldu.
Son dönemde konuşulan oyunculuğun kutsal bir meslek olup olmadığı konusundaki tartışmaya şarkıcı-yönetmen Mahsun Kırmızıgül de katıldı.
Kıbrıs'ta bir otelde verdiği konser öncesi muhabirler ile sohbet eden Kırmızıgül, konuyla ilgili görüşü sorulunca "Sinema oyunculuğu kutsaldır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kalıcı olan sinemadır. Oyunculara hep 'Sinemaya para olarak bakmayın' diyorum."
"ELİMİN TERSİYLE İTTİM O PARALARI"
"17 yıl boyunca büyük servetler kazanacakken, sinema için elimin tersiyle ittim o paraları."
