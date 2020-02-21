Oyunculuk hayatından vazgeçerek kendini hayallerine doğaya bıraktı

Aydın Budak isimli genç, hayallerinin peşinden giderek kendini doğaya bırakıyor. 81 ilin tamamını otostopla gezdi, kendi imkanlarıyla Türkiye'de Survivor hayatı yaşamaya başladı. En büyük hayallerinin bir tanesi de Survivor'a gitmek olduğunu söylüyor. Bu sezon Survıvor'ı kaçırdı ama seneye görürseniz şaşırmayın..