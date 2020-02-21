Oyunculuk hayatından vazgeçerek kendini hayallerine doğaya bıraktı
SURVİVOR' a bu sezon da katılmayı başaramadı ama kendi imkanlarıyla Türkiye'de, Survivor'ı yaşamayı başardı. Çektiği fotoğraflar, görenleri büyüledi.
Aydın Budak isimli genç, hayallerinin peşinden giderek kendini doğaya bırakıyor. 81 ilin tamamını otostopla gezdi, kendi imkanlarıyla Türkiye'de Survivor hayatı yaşamaya başladı. En büyük hayallerinin bir tanesi de Survivor'a gitmek olduğunu söylüyor. Bu sezon Survıvor'ı kaçırdı ama seneye görürseniz şaşırmayın..
Aydın Budak 10 yıl önce oyunculuk hayatından vazgeçip, hayallerini ertelememek istedi, kendisini doğaya bıraktı. 2 yıl önce İstanbul'dan başlayarak, yaklaşık 40 bin kilometrelik yol yaparak 81 ili gezdi.
Son durağı olarak memleketi Erzincan'ı seçti, gittiği yerlerde çadır kurmayıp kendi el becerisiyle barınak yaparak Survivor hayatı yaşadı.
Doğaya faydada bulunmak için, ormandayken yaralı hayvanları ve ağaçları tedavi etti, en büyük hayalinin hayatta kalma mücadelesini anlatan "Survivor" yarışmasına katılmak olduğunu söylüyor.