Oyunculuğu ile tanınan Gökçe Bahadır'dan şarkıcıl hakkında çok özel sözler
Son dönemde oyunculuğun yanı sıra sahne performanslarıyla da dikkat çeken Gökçe Bahadır, müziğe olan tutkusunu anlattı.
Başarılı oyuncu, son dönemde şarkı söylemenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirtti. Bahadır, sahnede yaşadığı duyguyu şu sözlerle ifade etti:
“Kendimi sahnede ve oyunculukta çok beğeniyorum ama şarkı söylerken kendimden geçiyorum.”
Bahadır, Melike Şahin’in oyunculuk ve şarkıcılık mesleklerinin yeterince saygı görmediğine yönelik sözleri hakkında da konuştu. Ünlü oyuncu, “Bu çok hassas bir konu. Mesleğime saygı duyuluyor mu, duyulmuyor mu diye düşünmüyorum. Ben kendi mesleğime çok saygı duyuyorum ve işimi büyük bir hassasiyetle yapmaya çalışıyorum” dedi.
Müzisyen Emir Ersoy ile evli olan Gökçe Bahadır, şu sıralar eşininle birlikte vakit geçirdiğini söyledi. Çiftin ayrıca yeni bir yapım şirketi kurduğu ve bu projelerle ilgilendiği öğrenildi.