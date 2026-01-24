Oyunculuğu bırakmıştı! Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı
2008-2012 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi Akasya Durağı'nda canlandırdığı 'Can' karakteriyle hafızalara kazınan Erimşah Bora, dizinin ardından adeta sırra kadem bastı. Oyunculuğu bırakan eski çocuk yıldız, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle yeniden gündeme geldi. Akasya Durağı'nın Can'ı son haliyle herkesi şoke etti.
Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Can' karakteriyle tanınan Erimişah Bora'nın yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Oyunculuğu bırakan Bora'nın son halini gören Akasya Durağı sevenleri, onu tanımakta zorluk çekti. Herkesin aklıyla oynayan bu değişim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Oyuncu kadrosunda; Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı Can karakteri ile hafızalara kazınan Erimşah Bora bu dizinin ardından ortalardan kayboldu.
Dizide şoför Sinan ve kuaför Gülbin'in haylaz oğlu 'Can' karakterini canlandıran Erimşah Bora oyunculuğu bırakıp sakin bir hayat seçti.
Şimdilerde 27 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı.