Oyuncular birbirine girdi! Kızılcık Şerbeti'nde deprem Doğukan Güngör sessizliğini bozdu
Kızılcık Şerbeti dizisinde oyuncular arasında yaşanan kriz büyüdü. Diziden ayrılan oyuncular sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı. Peş peşe yaşanan ayrılıklar sonrasında setteki gerilim dikkat çekiyor. Oyuncu Doğukan Güngör de sonunda sessizliğini bozdu.
Yeni döneme giren Kızılcık Şerbeti'nde kritik isimler diziden tek tek ayrılmaya başladı. Ayrılıkların ardı ardına yaşanması setteki gerilimi bir kez daha ortaya çıkardı. Oyuncular diziden ayrılmakla kalmadı sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü Instagram hesabından takibi bırakmasıyla yaşanan kriz sonrasında Güngör de sessizliğini bozdu.
SETTEKİ KRİZ SOSYAL MEDYAYA YANSIDI
Diziden ayrıldıktan sonra peş peşe fotoğraflar paylaşan Sıla Türkoğlu, diziden sadece Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü paylaşmadı.
Bu duruma içerlenen Güngör ise sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.