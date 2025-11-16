Oyuncular birbirine girdi! Kızılcık Şerbeti'nde deprem Doğukan Güngör sessizliğini bozdu

Yeni döneme giren Kızılcık Şerbeti'nde kritik isimler diziden tek tek ayrılmaya başladı. Ayrılıkların ardı ardına yaşanması setteki gerilimi bir kez daha ortaya çıkardı. Oyuncular diziden ayrılmakla kalmadı sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.