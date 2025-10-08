Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ilk kez anne oldu! Oğlu Atlas'ın son halini paylaştı
Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Tuğçe Bayat, her paylaşımıyla dikkat çekiyor. Son olarak oğlu Atlas'ın son halini paylaştı, o anlara beğeni ve yorum yağdı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yer aldığı projelerdeki oyunculuk performanslarıyla dikkatleri üzerinde çeken Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne oldu. Oğlunun son halini sosyal medya hesabından paylaştı. O gönderiye beğeni ve yorum yağdı.
Cansel Elçin, meslektaşı sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat ile Ağustos 2020'de evlenmişti. 31 Ocak tarihinde ünlü çiftin çocukları dünyaya gelmişti.
Annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
ATLAS BEBEK
35 yaşındaki oyuncu, son olarak bebeği Atlas'ın son halini Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.