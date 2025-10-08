Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ilk kez anne oldu! Oğlu Atlas'ın son halini paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yer aldığı projelerdeki oyunculuk performanslarıyla dikkatleri üzerinde çeken Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne oldu. Oğlunun son halini sosyal medya hesabından paylaştı. O gönderiye beğeni ve yorum yağdı.