Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ilk kez anne oldu! Oğlu Atlas'ın son halini paylaştı

Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Tuğçe Bayat, her paylaşımıyla dikkat çekiyor. Son olarak oğlu Atlas'ın son halini paylaştı, o anlara beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ilk kez anne oldu! Oğlu Atlas'ın son halini paylaştı - Resim: 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yer aldığı projelerdeki oyunculuk performanslarıyla dikkatleri üzerinde çeken Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne oldu. Oğlunun son halini sosyal medya hesabından paylaştı. O gönderiye beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ilk kez anne oldu! Oğlu Atlas'ın son halini paylaştı - Resim: 2

Cansel Elçin, meslektaşı sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat ile Ağustos 2020'de evlenmişti. 31 Ocak tarihinde ünlü çiftin çocukları dünyaya gelmişti.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ilk kez anne oldu! Oğlu Atlas'ın son halini paylaştı - Resim: 3

Annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ilk kez anne oldu! Oğlu Atlas'ın son halini paylaştı - Resim: 4

ATLAS BEBEK

35 yaşındaki oyuncu, son olarak bebeği Atlas'ın son halini Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.

