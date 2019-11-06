Oyuncu Yasemin Kay Allen kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi ifşa etti

İnternet Haber

Birçok dizi ve projeyle gündeme gelen oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medyadan kendisine tecavüz etmek istediğini söyleyen sapığı ifşa etti.

Birçok dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu Yasemin Kay Allen'ın başı bir sapıkla belada. Taciz tecavüz mesajları aldığını söyleyen güzel oyuncu, sapığın fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

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Çi, 46 Yok Olan ve Merhamet'te başarılı bir performans ortaya koyan Yasemin Kay Allen, yaptığı paylaşımda inanılmaz ifadeler kullandı.

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Tecavüz mesajları

Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. 

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Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır.

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