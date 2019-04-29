Oyuncu Vildan Atasever nişanlandı! Damat balkona çıktı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, 8 aydır beraber olduğu Erkan Akdemir ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
Oynadığı dizi ve filmlerle geniş hayran kitlesi elde eden Vildan Atasever, şu sıralar evlilik heyecanı içerisinde. Güzel oyuncu, sevgilisi Erkan Akdemir ile geçtiğimiz gün nişanlandı.
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8 aylık beraberliklerini sade nişan töreniyle taçlandıran çifti aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
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Vildan Atasever, kız isteme töreninden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncu, tuzlu kahveyi nişanlısı Erkan Akdemir’e servis etmeden önce çekilmiş bir fotoğrafını, "Adettendir dediler tuzlu kahveyi içirdik" notuyla paylaştı.
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