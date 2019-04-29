Oyuncu Vildan Atasever nişanlandı! Damat balkona çıktı

Oyuncu Vildan Atasever nişanlandı! Damat balkona çıktı

Ünlü oyuncu Vildan Atasever, 8 aydır beraber olduğu Erkan Akdemir ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Oyuncu Vildan Atasever nişanlandı! Damat balkona çıktı - Sayfa 1

Oynadığı dizi ve filmlerle geniş hayran kitlesi elde eden Vildan Atasever, şu sıralar evlilik heyecanı içerisinde. Güzel oyuncu, sevgilisi Erkan Akdemir ile geçtiğimiz gün nişanlandı.

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Oyuncu Vildan Atasever nişanlandı! Damat balkona çıktı - Sayfa 2

8 aylık beraberliklerini sade nişan töreniyle taçlandıran çifti aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

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Oyuncu Vildan Atasever nişanlandı! Damat balkona çıktı - Sayfa 3

Vildan Atasever, kız isteme töreninden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Oyuncu Vildan Atasever nişanlandı! Damat balkona çıktı - Sayfa 4

Ünlü oyuncu, tuzlu kahveyi nişanlısı Erkan Akdemir’e servis etmeden önce çekilmiş bir fotoğrafını, "Adettendir dediler tuzlu kahveyi içirdik" notuyla paylaştı.

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