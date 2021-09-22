Oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın'a cinsel saldırı suçundan hapis

"Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak, böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez"

Şikayetçi Nazife Aksoy ise, "1,5 yaşındaki çocuğumu neredeyse bırakacağımı düşünerek her seferinde duruşmalara katılıyorum. Hamile halimle gittim pek çok kez ifade verdim. Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak, böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez. Bizim de ailemiz var. Bu hiç kolay değil ne yaşadığımı ben biliyorum. Bana bunu yaşatandan ne yaşattığını çok iyi biliyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.