Oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın'a cinsel saldırı suçundan hapis
Oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın cinsel tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Meslektaşları Nazife Aksoy ile Mana Alkoy'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın, 'Cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi oyuncular Nazife Aksoy ve Mana Alkoy ile tutuksuz sanık Uğur Arda Aydın avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya pandemi nedeniyle izleyici alınmazken, Nazife Aksoy'un oyuncu eşi Bekir Aksoy duruşma salonu önünde bekledi.
"Büyük bir baskı altında bulunuyorum"
Şikayetçi Mana Alkoy, "Büyük bir baskı altında bulunuyorum. Uzun bir süre işimi kaybetme korkusuyla şikayette bulunamadım. Ayrıca babamı kanserden kaybettim. Bu nedenle bana yönelik açılan kamu davasına zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi yönünde mütalaayı kabul etmiyorum" dedi.
"Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak, böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez"
Şikayetçi Nazife Aksoy ise, "1,5 yaşındaki çocuğumu neredeyse bırakacağımı düşünerek her seferinde duruşmalara katılıyorum. Hamile halimle gittim pek çok kez ifade verdim. Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak, böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez. Bizim de ailemiz var. Bu hiç kolay değil ne yaşadığımı ben biliyorum. Bana bunu yaşatandan ne yaşattığını çok iyi biliyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Sanık Uğur Arda Aydın ise böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utandığını söyleyerek, "Beraatimi talep ederim. Gerçekten burada böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utanıyorum. Şikayetçi Mana bu olaydan sonra benim ailemle aynı birimde çalışmış, onlarla görüşmeye devam etmiştir. Bu hareketini nasıl açıklıyor, madem iddia ettiği şekilde bir olay olmuş, bununla ilgili pek çok yetkili birimi varken uzun süre neden bunların hiçbirine bildirimde bulunmadı.