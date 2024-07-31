Oyuncu ve sunucu Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu ve sunucu Kenan Işık Komada 10 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. 2 gün önce acı haberi gelen Kenan Işık, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Işık'ın yakınları katıldı.
Kenan Işık kimdir?
Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.