Oyuncu Uğur Akay ve eşinden kötü haber! Trafik kazası geçirdi...
“Evlilik Güzeldir” dizisinin oyuncularından Uğur Akay, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi. İki otomobilin ön kısmında ağır hasar oluşurken oyuncu, ambulans ve sedyede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kazayı eşiyle birlikte atlattıklarını açıklayan Akay, “Çok şükür ikimiz de iyiyiz” sözleriyle sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.
Uğur Akay ve eşinin geçirdiği trafik kazasının ardından paylaşılan fotoğraflar, çarpışmanın boyutunu gözler önüne serdi. İki otomobilin ön kısmında ağır hasar oluşurken TRT 1'in “Evlilik Güzeldir” dizisinde rol alan oyuncu, ambulans ve sedyede çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayımladı. Kazayı eşiyle birlikte atlattığını açıklayan Akay, sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.
KAZANIN ARDINDAN O ANLARI PAYLAŞTI
Uğur Akay, eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun yayımladığı fotoğraflarda gri otomobil ile karşı yönden gelen beyaz aracın kafa kafaya çarpıştığı görülürken her iki aracın ön bölümündeki ağır hasar dikkat çekti.
Kazanın tam olarak nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
AMBULANS VE SEDYEDEKİ FOTOĞRAFLARINI YAYIMLADI
Araçların hasar durumunu gösteren karelerin yanı sıra ambulans ve sedyede çekilen fotoğraflarını da paylaşan Akay, kazanın ardından kendilerini merak edenlere sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Eşimle birlikte büyük bir görünmez kaza atlattık... Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz.”
TAKİPÇİLERİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI GELDİ
Evlilik Güzeldir” dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uğur Akay'ın paylaşımının ardından sevenleri, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.
Akay ise kendisini ve eşini arayan, soran ve yanlarında olan herkese teşekkür etti.