Oyuncu Ufuk Bayraktar yine saldırdı! 8 Mart yürüyüşüne müdahale edince...

YÜRÜYÜŞTE GERGİNLİK YAŞANDI

İddiaya göre Bayraktar, yürüyüşe katılan kadınlara müdahale etmeye çalıştı. Oyuncunun bazı kadınlara sözlü sataşmada bulunduğu öne sürülürken, olay sırasında sarhoş olduğu da iddia edildi. Çevrede bulunanların tepkisi üzerine polis ekipleri duruma müdahale etti.