Oyuncu Tuba Ünsal Bebek'te dakikalarca taksi bekledi! Mesafe krizi...

Oyuncu ve model Tuba Ünsal, önceki gece Saadet Işıl Aksoy ile birlikte Bebek'te bir mekândan çıkarken görüntülendi. Etkinlik sonrası taksiye binmek isteyen Ünsal, şoförle mesafe konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle araçtan indi. Ünlü isim geceyi yolda taksi arayarak geçirdi.

Oyuncu Tuba Ünsal Bebek'te dakikalarca taksi bekledi! Mesafe krizi... - Resim: 1

Mehmed: Fetihler Sultanı, Gecenin Ucunda ve Aşk 101 gibi projelerde rol alan oyuncu ve model Tuba Ünsal, yakın arkadaşı Saadet Işıl Aksoy ile birlikte önceki gece Bebek'te görüntülendi.

Oyuncu Tuba Ünsal Bebek'te dakikalarca taksi bekledi! Mesafe krizi... - Resim: 2

İki oyuncu, geceyi bir mekânda geçirdikten sonra cadde üzerinde taksi beklerken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, "Etkinlikten çıktık" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

Oyuncu Tuba Ünsal Bebek'te dakikalarca taksi bekledi! Mesafe krizi... - Resim: 3

TAKSİCİ MAĞDURU

Bu sırada gelen bir taksiye binen Ünsal, şoförle mesafe konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle araçtan indi. Hürriyet'in haberine göre, yeniden arkadaşlarının yanına dönen oyuncu, taksi beklemeye devam etti.

Oyuncu Tuba Ünsal Bebek'te dakikalarca taksi bekledi! Mesafe krizi... - Resim: 4

SAMİMİ KARELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bebek sokaklarında ayaküstü sohbet eden iki ünlü isim, samimi halleriyle dikkat çekti.

