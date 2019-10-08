Oyuncu Sand Van Roy'dan ünlü yönetmen şoke iddia: Çayla bayıltıp tecavüz etti

İhlas Haber Ajansı

Oyuncu Sand Van Roy, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri olan Leon'un yönetmeni Luc Besson, kendisini çayla bayıltıp tecavüz ettiğini öne sürdü.

Yazıp yönettiği efsane film Leon ile nam salan yönetmen Luc Besson, hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı.

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Besson için geçtiğimiz yıl tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ancak soruşturma şubat ayında ise takipsizlikle sonuçlanmıştı.

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Söz konusu iddialar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

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Oyuncu Sand Van Roy, Bristol Hotel'de Besson ile randevulaştığını birlikte çay içtiğini, Çay içtikten sonra bayıldığını, uyandığında ise kendisini otel odasında bulduğunu anlattı.

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