Oyuncu Özgür Ozan'dan mutlu aile tablosu! Oğlunun doğum gününü bakın nasıl kutladı
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle yıllardır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, 20 yaşına giren oğlu için yaptığı paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Özgür Ozan, oğlunun yeni yaşını ailece kutladıkları karelerle duyurdu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, aile pozu da beğeni topladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Özgür Ozan, oğlunun yeni yaşını ailece kutladıkları karelerle duyurdu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, aile pozu da beğeni topladı.
2005 yılında Neslihan Uğur ile evlenen Özgür Ozan, mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor. Çiftin bu evlilikten iki oğlu bulunuyor. Ailenin büyük oğlu Derin Deniz Ozan, 20 yaşına bastı. Eğitimine İtalya’daki H-Farm College’da devam eden Derin Deniz için yapılan doğum günü kutlaması, sosyal medyada da ilgi gördü.
Özgür Ozan, ailece bir araya geldikleri kutlamadan kareleri Instagram hesabında paylaşarak oğlunun doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına düştüğü “20. yaş... şükür...” notu ise takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.