Oyuncu Ozan Güven'e hapis şoku! Deniz Bulutsuz'u darp etmişti, karar açıklandı
Ünlü oyuncu Ozan Güven, 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ozan Güven'in itirazı İstinaf Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Ünlü oyuncu cezaevine girecek. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Ozan Güven zaman zaman farklı olaylarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda Ozan Güven'in, eski sevgilisi sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u 13 Haziran 2020'de darbettiği iddia edilmişti. Davadan 5 yıl sonra karar açıklanmış; Ozan Güven, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ozan Güven karara itiraz etti, dava İstinaf Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Ünlü oyuncu cezaevine girecek...
45 GÜN HAPİS YATACAK
Güven'in itirazını kararlaştıran İstinaf Mahkemesi, 2 yıl 3 aylık hapis cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Söz konusu hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle Güven'in kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunmazken ünlü oyuncu, mevcut infaz rejimine göre 2 yıl 3 aylık ceza için 45 gün boyunca hapis yatmak zorunda kalacak. Güven, karar sonrası hiçbir açıklama yapmadı.
DAVA 2020 YILINDA BAŞLAMIŞTI
Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u Haziran 2020'de darp ettiği iddiasıyla açılan davada, ünlü oyuncu "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven, "hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarından beraat etmiş, mahkeme cezayı erteleme kararı vermemişti.
BULUTSUZ BERAAT ETTİ
Aynı davada Deniz Bulutsuz hakkında ise "basit yaralama" suçlamasından beraat kararı verilmişti. Tarafların itirazları üzerine dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi tarafından incelenmişti.