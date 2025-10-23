BIST 10.551
DOLAR 41,98
EURO 48,80
ALTIN 5.561,33

Oyuncu Ozan Güven'e hapis şoku! Deniz Bulutsuz'u darp etmişti, karar açıklandı

|
Oyuncu Ozan Güven'e hapis şoku! Deniz Bulutsuz'u darp etmişti, karar açıklandı

Ünlü oyuncu Ozan Güven, 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ozan Güven'in itirazı İstinaf Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Ünlü oyuncu cezaevine girecek. İşte detaylar...

Oyuncu Ozan Güven'e hapis şoku! Deniz Bulutsuz'u darp etmişti, karar açıklandı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Ozan Güven zaman zaman farklı olaylarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda Ozan Güven'in, eski sevgilisi sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u 13 Haziran 2020'de darbettiği iddia edilmişti. Davadan 5 yıl sonra karar açıklanmış; Ozan Güven, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ozan Güven karara itiraz etti, dava  İstinaf Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Ünlü oyuncu cezaevine girecek...

15
Oyuncu Ozan Güven'e hapis şoku! Deniz Bulutsuz'u darp etmişti, karar açıklandı - Resim: 2

45 GÜN HAPİS YATACAK

Güven'in itirazını kararlaştıran İstinaf Mahkemesi, 2 yıl 3 aylık hapis cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Söz konusu hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle Güven'in kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunmazken ünlü oyuncu, mevcut infaz rejimine göre 2 yıl 3 aylık ceza için 45 gün boyunca hapis yatmak zorunda kalacak. Güven, karar sonrası hiçbir açıklama yapmadı.

25
Oyuncu Ozan Güven'e hapis şoku! Deniz Bulutsuz'u darp etmişti, karar açıklandı - Resim: 3

DAVA 2020 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u Haziran 2020'de darp ettiği iddiasıyla açılan davada, ünlü oyuncu "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven, "hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarından beraat etmiş, mahkeme cezayı erteleme kararı vermemişti.

35
Oyuncu Ozan Güven'e hapis şoku! Deniz Bulutsuz'u darp etmişti, karar açıklandı - Resim: 4

BULUTSUZ BERAAT ETTİ

Aynı davada Deniz Bulutsuz hakkında ise "basit yaralama" suçlamasından beraat kararı verilmişti. Tarafların itirazları üzerine dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi tarafından incelenmişti.

45