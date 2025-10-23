Oyuncu Ozan Güven'e hapis şoku! Deniz Bulutsuz'u darp etmişti, karar açıklandı

45 GÜN HAPİS YATACAK

Güven'in itirazını kararlaştıran İstinaf Mahkemesi, 2 yıl 3 aylık hapis cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Söz konusu hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle Güven'in kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunmazken ünlü oyuncu, mevcut infaz rejimine göre 2 yıl 3 aylık ceza için 45 gün boyunca hapis yatmak zorunda kalacak. Güven, karar sonrası hiçbir açıklama yapmadı.