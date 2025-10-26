Oyuncu Ozan Güven Deniz Bulutsuz'u darp etmişti! Yıllar sonra kendini savundu...

"BİR KADININ NE KADAR CANI OLABİLİR"

Bir kadının ne kadar canı olabilir. Yetmiyor, o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz. Bu da yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz bayılıyor, üzerine su döküyor ayıltıp devam ediyorsunuz. ve kadın evden çıkamıyor. Bunu yapan adamın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluktur. Kim bunun karşısında olabilir. Kapılar kapalıydı diyor, kapılar açıktı. Telefonu yok değil mi? Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, ben yapmadım."

SAMİMİ BULUNMADI

Ancak Güven'in açıklaması sosyal medyada tepki topladı. Pek çok kullanıcı, ünlü ismin açıklamalarını ikna edici bulmadığını belirterek, "Gerçekten haksızlığa uğramış olsaydınız ilk günden hakkınızı arardınız" ve "Masum olduğunu düşünen biri yıllarca susmaz" şeklinde yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar ise açıklamayı alaycı bir dille değerlendirerek, "Ne anlattı anlayan var mı?" ve "Oyunculuk performansını burada da göstermiş" yorumlarını paylaştı.