Oyuncu Nilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından aşkını ilan etti! O fotoğraf bomba
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, her yaptığıyla magaznin gündeminde yerini alıyor. Son olarak sevgilisi ile paylaştığı aşk pozu ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından verdiği aşk pozu herkesin ilgi odağı oldu.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, rol aldığı projelerde sergilediği başarılı performanslarıyla olduğu gibi sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Hesabından paylaştığı aşk pozuyla magazin gündeminde yerini alan Şahinkaya'nın sevgilisiyle beraber çekildiği o fotoğrafa beğeni yağmuru oldu.
Birkaç ay önce annesi Meltem Vural'ı kaybeden ve zor günler geçiren Nilperi Şahinkaya, şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
37 yaşındaki ünlü oyuncunun yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşadığı öğrenildi. İkili önceki gün ilk kez görüntülendi. Flört aşamasında olduklarını söyleyen ve bu durumun kendisine iyi geldiği dile getiren Nilperi Şahinkaya'dan aşk ilanı geldi.
AŞIKLARDAN İLK FOTOĞRAF
Şimdilerde yeni aşkın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, kural bozdu. Nilperi Şahinkaya, sevgilisiyle ilk defa bir fotoğraf paylaştı. Ünlü çiftin mutluluk pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.