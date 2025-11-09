Oyuncu Nilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından aşkını ilan etti! O fotoğraf bomba

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, rol aldığı projelerde sergilediği başarılı performanslarıyla olduğu gibi sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Hesabından paylaştığı aşk pozuyla magazin gündeminde yerini alan Şahinkaya'nın sevgilisiyle beraber çekildiği o fotoğrafa beğeni yağmuru oldu.