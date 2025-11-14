Oyuncu Nilperi Şahinkaya sevgilisiyle yaşadığı romantik anları sosyal medya hesabından paylaştı!
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda Baturalp Bekar ile ilişkisini sosyal medya üzerinden doğrulamıştı. Her paylaşımıyla çok konuşulan başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, bu kez romantik bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte olduğu kareye "Aşığım, saat 04.58 post koyuyorum" notunu yazdı, paylaşıma rekor beğeni geldi.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, rol aldığı projelerde ortaya koyduğu başarılı oyunculuk performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Magazin gündeminde her yaptığı paylaşımla da yerini almaktan geri durmayan başarılı oyuncu Şahinkaya, son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Sevgilisiyle romantik bir anını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu gerçekten de beğeni yağmuruna tutuldu. Bakın hangi fotoğrafla herkesin ilgisini çekti...
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Nilperi Şahinkaya, yeni bir ilişkiye başladı. 2024 yılı sonunda heykeltıraş Emre Yusufi ile yollarını ayıran ünlü oyuncu, ayrılığı "küsmeden biten bir ilişki" sözleriyle duyurmuş, o dönem aşk hayatına ara verdiğini ifade etmişti.
2025 yazında hakkında çıkan aşk söylentilerine "Hayatımda kimse yok, sadece anneme odaklandım" yanıtını veren Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda yönetmen Baturalp Bekar ile görüntülenmişti. Bu iddiaları sessizce doğrulayan oyuncu, zaman zaman sevgilisiyle birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabında paylaşmaya başladı.
ROMANTİK KARE
Son olarak gece saatlerinde yapılan bir paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çeken Şahinkaya, sevgilisi Baturalp Bekar'la yer aldığı bir fotoğraf karesine "Aşığım, saat 04.58 post koyuyorum" notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede takipçileri arasında ilgi gördü.