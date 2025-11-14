Oyuncu Nilperi Şahinkaya sevgilisiyle yaşadığı romantik anları sosyal medya hesabından paylaştı!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, rol aldığı projelerde ortaya koyduğu başarılı oyunculuk performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Magazin gündeminde her yaptığı paylaşımla da yerini almaktan geri durmayan başarılı oyuncu Şahinkaya, son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Sevgilisiyle romantik bir anını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu gerçekten de beğeni yağmuruna tutuldu. Bakın hangi fotoğrafla herkesin ilgisini çekti...