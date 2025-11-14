Oyuncu Nesrin Cevadzade gece yarısı hastanede o halde görüntülendi!
Yer aldığı başarlı projelerde sergilediği performansıyla kendine hayran bırakan ve özel hayatıyla da merak edilen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, gece yarısı makyajsız ve doğal haliyle hastaneye girerken kameralara yakalandı. Rahatsızlığı sorulduğunda, yaptığı açıklama ise dikkatlerden kaçmadı.
Yol aldığı "Yasak Elma", "Bizim Hikaye" ve "Üç Kuruş" gibi başarılı yapımlardaki unutulmaz performansıyla herkesin beğenisini ve ilgisini çeken ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, dün gece makyajsız ve en doğal haliyle hastaneye girerken görüntülendi. Ünlü oyuncu Cevadzade'ye hastanede bulunma sebebi sorulduğunda ise verdiği cevap dikkatlerden kaçmadı.
Ekranların tanınan yüzlerinden Nesrin Cavadzade, "Bizim Hikaye", "Üç Kuruş" ve özellikle "Yasak Elma"da hayat verdiği Şahika karakteriyle hafızalara kazınmış bir oyuncu. Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve gündelik halleriyle de merak edilen Cavadzade, sık sık magazin basınının ilgi odağı oluyor.
MAKYAJ SİZ VE DOĞAL GÖRÜNÜMÜYLE HASTANEDE GÖRÜNTÜLENDİ
2. Sayfa'nın haberine göre, ünlü oyuncu dün akşam sağlık kontrolü için hastaneye girerken basın mensupları tarafından görüntülendi. Doğal ve makyajsız haliyle objektiflere yansıyan Cavadzade, gazetecilerin dikkatini çekti.
"BİRAZCIK RAHATSIZLIĞIM VAR"
Gazetecilerin "Geçmiş olsun, neyiniz var?" sorusunu kırmadan yanıtlayan Cavadzade, "Birazcık rahatsızlığım var, çok sağ olun" demekle yetindi. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu an için ek bir açıklama yapılmadı.