Oyuncu Nesrin Cevadzade gece yarısı hastanede o halde görüntülendi!

Yol aldığı "Yasak Elma", "Bizim Hikaye" ve "Üç Kuruş" gibi başarılı yapımlardaki unutulmaz performansıyla herkesin beğenisini ve ilgisini çeken ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, dün gece makyajsız ve en doğal haliyle hastaneye girerken görüntülendi. Ünlü oyuncu Cevadzade'ye hastanede bulunma sebebi sorulduğunda ise verdiği cevap dikkatlerden kaçmadı.