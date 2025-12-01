Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı
|
Oyuncu Murat Cemcir'in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Cemcir'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.
"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir'den gelen haber sevenlerini üzdü.
49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.
Evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Murat Cemcir'in tedavisi sürüyor. Ünlü oyuncunun iç kanama geçirdiği öğrenildi.
Murat Cemcir kimdir?
1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur.
