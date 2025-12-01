BIST 10.899
Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı

Oyuncu Murat Cemcir'in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Cemcir'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 1

"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir'den gelen haber sevenlerini üzdü. 

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 2

49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 3

Evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Murat Cemcir'in tedavisi sürüyor. Ünlü oyuncunun iç kanama geçirdiği öğrenildi. 

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 4

Murat Cemcir kimdir?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 

