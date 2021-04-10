Oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti
Son dakika haberi.. Ünlü oyuncu Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Mehtap Ar, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Oyuncu Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hastanede hayata gözlerini yumdu. Mehtap Ar, Kemal Sunal ile Belmondo Mustafa filmiyle tanınıyordu.
Acı haber yakınlarını yasa boğdu
Geçtiğimiz aylarda akciğer kanseri ile mücadele eden sanatçı Mehtap Ar’ın hayatını kaybettiği bilgisi yakınlarını yasa boğdu. Sanatçı dostları üzüntülerini Twitter’dan paylaşım yaparak dile getirdi.
"Şuan direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz" demişti
2 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Mehtap Ar’ın son durumu hakkında geçtiğimiz Ocak ayında bilgi veren kardeşi Müjde Ar “şuan direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.