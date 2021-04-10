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Oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti

Oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti

Son dakika haberi.. Ünlü oyuncu Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Mehtap Ar, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti

Oyuncu Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hastanede hayata gözlerini yumdu. Mehtap Ar, Kemal Sunal ile Belmondo Mustafa filmiyle tanınıyordu.

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Oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti

Acı haber yakınlarını yasa boğdu

Geçtiğimiz aylarda akciğer kanseri ile mücadele eden sanatçı Mehtap Ar’ın hayatını kaybettiği bilgisi yakınlarını yasa boğdu. Sanatçı dostları üzüntülerini Twitter’dan paylaşım yaparak dile getirdi.

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Oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti

"Şuan direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz" demişti

2 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırılmıştı. 

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Oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti

Mehtap Ar’ın son durumu hakkında geçtiğimiz Ocak ayında bilgi veren kardeşi Müjde Ar “şuan direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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