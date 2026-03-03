BIST 12.972
DOLAR 43,98
EURO 50,95
ALTIN 7.260,80
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Oyuncu İnci Türkay'ın sahnelere döndü! "Liste" oyunu Ankara ve İstanbul'da seyirciyle buluşacak

Oyuncu İnci Türkay'ın sahnelere döndü! "Liste" oyunu Ankara ve İstanbul'da seyirciyle buluşacak

Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncu İnci Türkay, tek başına sahnelediği "Liste" adlı oyunla Ankara ve İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Abone ol

Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü metninden uyarlanan oyunun prömiyeri, Londra'daki The Shaw Theatre'da gerçekleştirildi.

Tek perdelik oyun, prömiyerin ardından 13-14 Mart'ta Ankara Tatbikat Sahnesi'nde, 29 Mart'ta da İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenecek.

Gerçek bir hikayeden doğan "Liste", sıradan bir annenin gündelik yapılacaklar listesinin trajik bir ihmalle ağır bir vicdan muhasebesine dönüşmesini çarpıcı bir dille anlatıyor.

Oyunun yönetmen koltuğunda Royal Central School of Speech and Drama'da yüksek lisansını tamamlayan Ayşegül Hardern oturuyor.

Işık tasarımını London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) mezunu Ayşe Sedef Ayter'in yaptığı eserin Fransızcadan çevirisinde Montpellier Paul Valery Üniversitesi Gösteri Sanatları Yaratımı yüksek lisans mezunu Lal Atakay, sahne tasarımında ise Royal Central School of Speech and Drama'dan Gülfem Özdoğan'ın imzası bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu Belediyesi'nde başkanvekili ne zaman seçilecek?
Bolu Belediyesi'nde başkanvekili ne zaman seçilecek?
Pegasus açıkladı, bilet paraları iade edilecek
Pegasus açıkladı, bilet paraları iade edilecek
"Rüşvet karşılığı nikah kıyıldığı" iddiası! Çok sayıda gözaltı
"Rüşvet karşılığı nikah kıyıldığı" iddiası! Çok sayıda gözaltı
Trump artık çok geç dedi! İsrail İran savaşında koltuğa oturan ölüyor
Trump artık çok geç dedi! İsrail İran savaşında koltuğa oturan ölüyor
ABD Başkanı Trump: İran konuşmak istedi, 'Çok geç' dedim
ABD Başkanı Trump: İran konuşmak istedi, 'Çok geç' dedim
Fenerbahçe'den bilet kampanyası: Yüzde 50 indirim yapılacak
Fenerbahçe'den bilet kampanyası: Yüzde 50 indirim yapılacak
Tahran’daki saldırılar UNESCO listesindeki sarayı da etkiledi
Tahran’daki saldırılar UNESCO listesindeki sarayı da etkiledi
Kırşehir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı...
Kırşehir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı...
Savaşın en önemli kayıplarından biri! İran'ın dev İHA gemisi batırıldı
Savaşın en önemli kayıplarından biri! İran'ın dev İHA gemisi batırıldı
Özgür Özel "Yine balta çektiler" diyerek duyurdu! Meclis'teki iftar programına gitmeyecek
Özgür Özel "Yine balta çektiler" diyerek duyurdu! Meclis'teki iftar programına gitmeyecek
Rusya'nın Soçi kentinde deprem! Şiddeti 4,4 olarak ölçüldü...
Rusya'nın Soçi kentinde deprem! Şiddeti 4,4 olarak ölçüldü...
İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının borç kavgası büyüyor Ünsal'dan Tugay'a yanıt
İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının borç kavgası büyüyor Ünsal'dan Tugay'a yanıt