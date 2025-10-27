Oyuncu İlhan Şen sevgilisiyle galaya katıldı, sevgilisini herkes annesi zannetti!
“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinde başrolde rol alan ünlü oyuncu İlhan Şen bir davete sevgilisiyle birlikte katıldı. Ancak çiftin davetteki halleri sosyal medyada bazı olumsuz yorumlara sebep oldu. Yorumlarda sevgilisini annesi zannedenler oldu. İşte o görüntüler...
Ünlü oyuncu İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz ile birlikte Halef dizisinde başrolde yer alıyor. Özel hayatıyla da oldukça merak edilen oyuncunun sosyal medya paylaşımları merakla takip ediliyor. Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şen bir süredir Pınar Gülkapan ile beraber. Geçtiğimiz gün bir davete sevgilisiyle katılmasının ardından sosyal medyada o olumsuz yorumların odağı oldu. Bakın neler söylendi...
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni sezon etkinliğinde çok sayıda ünlüden biri de İlhan Şen'di. İlhan Şen davette sevgilisiyle boy gösterdi.
İLHAN ŞEN SEVGİLİSİ KİM?
Halef Köklerin Çağrısı dizisinde 'Serhat' rolüyle ekranlara gelen İlhan Şen bir süredir birlikte olduğu kendi gibi oyuncu sevgilisi Pınar Gülkapan ile verdiği pozlarla sosyal medyada da gündem oldu.
Aralarında 6 yaş fark olan çifte gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:
''Annesi zannetmem''
''Ablası zorla kardeşini galaya götürmüş gibi''
''Şoke olmuştum, onun annesi olduğunu sanmıştım.''
''Adam zorla gelmiş gibi''
''Kadın büyük olabilir, de bu biraz fazla olmuş sanki''
''6 yaş fark var ama annesi sandım.''