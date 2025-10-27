Oyuncu İlhan Şen sevgilisiyle galaya katıldı, sevgilisini herkes annesi zannetti!

Ünlü oyuncu İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz ile birlikte Halef dizisinde başrolde yer alıyor. Özel hayatıyla da oldukça merak edilen oyuncunun sosyal medya paylaşımları merakla takip ediliyor. Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şen bir süredir Pınar Gülkapan ile beraber. Geçtiğimiz gün bir davete sevgilisiyle katılmasının ardından sosyal medyada o olumsuz yorumların odağı oldu. Bakın neler söylendi...