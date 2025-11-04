Oyuncu Hazal Türesan bambaşka birine dönüştü! İmajını değiştirdi, kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu Hazal Türesan, yer aldığı projelerdeki oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken, sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle de binlerce insanın gözdesi haline geldi. Türesan son olarak imaj değişikliği yaptığını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. O haline herkes bayıldı...