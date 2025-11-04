Oyuncu Hazal Türesan bambaşka birine dönüştü! İmajını değiştirdi, kimse tanıyamadı

BIST 11.042
Başarılı oyuncu Hazal Türesan, sosyal medya hesabından imaj değişikliği yaptığını duyurdu. Eski haline veda eden ünlü oyuncunun yeni imajına yüzlerce yorum geldi.

Ünlü oyuncu Hazal Türesan, yer aldığı projelerdeki oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken, sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle de binlerce insanın gözdesi haline geldi. Türesan son olarak imaj değişikliği yaptığını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. O haline herkes bayıldı...

Veliaht dizisiyle ekranlara geri dönen 40 yaşındaki güzel oyuncu Hazal Türesan, yer aldığı projelerin yanı sıra paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SARIŞIN BİLİNİR

Yıllardır sarı ve turuncu saç kullanan güzel oyuncu, bu kez imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarından vazgeçen oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

"NASIL OLMUŞUM"

Ünlü isim, "Saç rengimi değiştirdiğimde enerjimin yükselmesi hissini çok seviyorum. Nasıl olmuşum?" yazdı. Türesan kısa sürede binlerce beğeni aldı.

