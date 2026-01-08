Oyuncu Halil Ergün'den emekli maaşına isyan!
Ünlü oyuncu Halil Ergün, emekli maaşlarına yapılan zamma tepki göstererek 19 bin TL'nin yetersiz olduğunu söyledi ve market fiyatlarını örnek göstererek "Bu insanlar ne yapacak?" ifadelerini kullandı.
Emekli maaşlarına yapılan zam oranları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, usta oyuncu Halil Ergün'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
Ergün, emekli maaşlarının 19 bin TL seviyesinde olmasını eleştirerek "19 bin TL utanç verici" dedi.
MARKET FİYATLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ
Günlük yaşam maliyetlerinin hızla arttığını vurgulayan Ergün, yaptığı alışverişi örnek vererek "Ben bir marketten alışveriş yaptım.
5 tane domates 450 TL'ydi. Bu insanlar ne yapacak?" ifadelerini kullandı.
