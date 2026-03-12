Oyuncu Gülsim Ali'den rol itirafı! "Kostümü çıkarınca..."
Başarılı oyuncu Gülsim Ali, katıldığı bir davette yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Oyunculukta “rolün etkisinde kalma” konusuna değinen Ali, rol ile gerçek hayat arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu anlattı.
Muhabirlerin “Rolünüzün etkisinde kalır mısınız?” sorusuna yanıt veren Gülsim Ali, bazı oyuncuların karakterlerine fazlasıyla kapıldığını söyledi:Daha yeni bir arkadaşımı uyarmıştım. ‘Sen oynadığın karaktere çok fazla inanma’ dedim.
Özellikle tarihi karakterleri canlandıran oyuncuların rolün etkisini daha yoğun yaşayabildiğini belirten Ali, bu yöntemin kendisine göre olmadığını ifade etti:Mesela tarihi bir karakter oynayan bazı insanlar rolün içine çok giriyor. Ben onlardan değilim.
Ünlü oyuncu, kendi yöntemini ise oldukça net bir şekilde açıkladı:“O kostümü çıkardığın an rolden de çıkıyorsun.”
Gülsim Ali, iş ve özel hayat arasındaki dengeyi korumaya özellikle dikkat ettiğini söyledi.“Eve gidip pijamalarımı giydiğim anda bambaşka bir Gülsim oluyorum.”