Oyuncu Fulya Zenginer öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı: Meğer anneannesi...
2 yıl önce dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer öğrendiği gerçekle dünyası başına yıkıldı.
Tövbeler Tövbesi, Benim İçin Üzülme, Küçük Kadınlar dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan 32 yaşındaki 3.5 aylık hamile oyuncu Fulya Zenginer' en yakınlarını hayatının şokunu yaşattı.
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Babasını henüz çocuk yaştayken kaybeden, 3 yıl önce de anne acısı yaşayan Fulya Zenginer, bu kez akrabalarından aldığı darbeyle sarsıldı.
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İddiaya göre, Zenginer’in dedesinden kalan milyonluk arsada kuzenleriyle birlikte payı vardı.
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Erkek kardeşleriyle beraber plan yapan anneanne, torunlarından vekalet istedi.
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