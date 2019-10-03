Oyuncu Fatma Belgen pazarlarda bere satıyor: 'Ben nefsimi yenmek istiyorum'
Sinema sanatçısı Fatma Belgen (70), sokak hayvanlarına destek olmak için elleriyle ördüğü bereleri pazarda satıyor. Fotoğrafını çekip ‘yazık sokakta bere satıyor’, ‘paraları ne yapmış?’ yorumlarına tepki gösteren Belgen, "Ben nefsimi yenmek istiyorum, şöhretimi değil" dedi.
İzmir’de doğan henüz küçükken İstanbul’a göç eden ünlü sinema sanatçısı Fatma Belgen, 2008 yılında doğduğu şehir İzmir’e döndü. Bir süre bankacılık yaptıktan sonra 1971 yılında Ses dergisinin açtığı ‘Artist Yarışması’nda 3 bin kadın arasında ikinci seçilen ve daha sonra çok sayıda sinema filmi ve dizide rol alan Belgen, İzmir’de sakin bir hayat sürüyor.
Ben boş durmayı sevmem: Sokak hayvanlarına büyük bir sevgi duyan Belgen, onları daha iyi besleyebilmek için ördüğü bereleri çarşamba ve cuma günleri Gaziemir’de kurulan pazarda satıyor. İzmir’e ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için döndüğünü belirten Belgen şunları söyledi:
“İstanbul defterini kapatmam gerektiğine inandım. Ailem buradaydı. Ahir ömrümde onlarla yaşamak için 2008’de kalktım geldim ama tek tek hayatlarını kaybettiler. En son sözü kader söyler. Yüce yaratan onları aldı. ‘Allah’ım beni bırakma, beni zelil etme. Ben elimden geldiği kadar kendimi korumaya ve yaşatmaya çalışacağım’ dedim. Ben boş durmayı sevmeyen bir insanım.
Setten geldiğimde annemin dizinin dibine oturur örgü örerdim: Örgü örmeyi çocukluktan beri çok seviyorum. Annem öğretmişti. Setten geldiğimde annemin dizinin dibine oturur örgü örerdim. Birkaç yıl önce bereleri örmeye başladım. Burada sokak canlılarına bakıyorum. Kendime yetecek durumdayım ama sokak canlılarını besleyebilmek için bu bereleri pazarda satmaya başladım.”