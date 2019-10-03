Oyuncu Fatma Belgen pazarlarda bere satıyor: 'Ben nefsimi yenmek istiyorum'

“İstanbul defterini kapatmam gerektiğine inandım. Ailem buradaydı. Ahir ömrümde onlarla yaşamak için 2008’de kalktım geldim ama tek tek hayatlarını kaybettiler. En son sözü kader söyler. Yüce yaratan onları aldı. ‘Allah’ım beni bırakma, beni zelil etme. Ben elimden geldiği kadar kendimi korumaya ve yaşatmaya çalışacağım’ dedim. Ben boş durmayı sevmeyen bir insanım.