Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan olay 'cinsel içerikli film' itirafı: İzleyince gülüyorum

"Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum"

Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna ise "Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum." diyen yanıt verdi.