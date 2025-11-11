Oyuncu Engin Altan Düzyatan tasını tarağını topladı, Türkiye'yi terk etti! Sebebi orataya çıktı, kimse beklemiyordu
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, her yaptığıyla dikkat çekiyor. Rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle dillere destan bir oyunculuk sergilemiş ve herkes ekran başına kilitlemişti. Ünlü oyuncudan yeni bir haber geldi. Düzyatan'ın ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı. Bakın bu radikal kararın sebebi neymiş...
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisiyle herkesin gönlünde taht kurmuş ve başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Ünlü oyuncu Düzyatan, son zamanlarda eşi Neslişah Düzyatan ile birlikte radikal bir kararla tasını tarağını toplayıp ülkeyi terk etti. Ünlü oyuncu, ailesini de alıp hangi ülkeye taşındı? Başka ülkeye aniden taşınmasının sebebi neydi? İşte detaylar...
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan çocukları Emir Aras ve Alara’nın eğitimi için Dubai’ye yerleşti. Aile, yeni yaşamına okulların açılmasıyla başladı.
İddialara göre; Düzyatan çiftinin Dubai'ye yerleşme kararındaki en büyük etken çocuklarının eğitimi oldu.
Ayrıca yaklaşık iki yıldır Dubai'de yaşayan Aslışah Demirağ ve Kaan Demirağ'ın da etkisi çiftin bu kararı almasına sebep oldu.