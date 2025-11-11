Oyuncu Engin Altan Düzyatan tasını tarağını topladı, Türkiye'yi terk etti! Sebebi orataya çıktı, kimse beklemiyordu

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisiyle herkesin gönlünde taht kurmuş ve başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Ünlü oyuncu Düzyatan, son zamanlarda eşi Neslişah Düzyatan ile birlikte radikal bir kararla tasını tarağını toplayıp ülkeyi terk etti. Ünlü oyuncu, ailesini de alıp hangi ülkeye taşındı? Başka ülkeye aniden taşınmasının sebebi neydi? İşte detaylar...