Oyuncu Ege Kökenli anne oldu! Bebeğinin sağlık durumu ne?
Yaklaşık bir yıl önce bebeğini kaybeden ünlü oyuncu Ege Kökenli, bugün sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sevincini dile getirdi.
'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi yapımlarla 7'den 70'e pek çok kişinin gönlünde taht kuran Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile evlenmişti.
16
EGE KÖKENLİ'NİN ANNELİK SEVİNCİ
Yaklaşık 1 sene önce bebeğini kaybeden Ege Kökenli, sürpriz paylaşımla anne olduğunu açıkladı.
26
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Ege Kökenli, eşinin ve bebeğinin yer aldığı kareleri şu ifadelerle paylaştı:
36
"Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gerçekten gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde her şey için. Sonunda kızımız evimizde'"
46