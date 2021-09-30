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Oyuncu Demet Özdemir kıyafetiyle dile düştü! Keşke kör olsaydık

Oyuncu Demet Özdemir kıyafetiyle dile düştü! Keşke kör olsaydık

Oğuzhan Koç ile sevgili olan Demet Özdemir'in her yaptığı her giydiği olay oluyor. Demet Özdemir sevgilisi ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Kıyafeti ise takipçilerini ikiye böldü.

Oyuncu Demet Özdemir kıyafetiyle dile düştü! Keşke kör olsaydık

Son olarak TV8 ekranlarında Dogduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan güzel oyuncu Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Oyunculuğunun, danslarının yanı sıra tarzı ve kıyafetleri ile de beğenilen Özdemir, AVM çıkışı sevgilisi Oğuzhan Koç ile görüntülendi. 

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Oyuncu Demet Özdemir kıyafetiyle dile düştü! Keşke kör olsaydık

Öğle saatlerinde AVM'ye gelen ve bir restoranda yemek yiyen gözde çiftin eğlenceli ve keyifli halleri dikkat çekti. Fakat Demet Özdemir'in tercih ettiği kıyafet ve kombini yine sosyal medyanın diline düştü. 

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Oyuncu Demet Özdemir kıyafetiyle dile düştü! Keşke kör olsaydık

Geçtiğimiz günlerde de fiyatı 2600 lira olan yeşil hırkası ile poz veren Demet Özdemir'in bu iddialı paylaşımı kısa sürede  ve 1.394.270 beğeniye ulaşmıştı. 

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Oyuncu Demet Özdemir kıyafetiyle dile düştü! Keşke kör olsaydık

Bu kez olmamış: Oğuzhan Koç ile AVM'den çıkarken basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan çift etrafına neşe saçarken Demet Özdemir'in tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçileri tarafından 'Geceligin üstüne kazak geçirmiş gibi duruyor' yorumları alan bu seçime ilginç yorumlar yağdı. 

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