Oyuncu Demet Özdemir hayranına kayıtsız kalamadı! Verdiği yanıt...
Başarılı oyuncu Demet Özdemir, bu kez rol aldığı projeyle değil, hayranına verdiği içten yanıtla gündeme geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, kendisi için hazırlanan özel hediyeye kayıtsız kalmadı. Özdemir’in verdiği kısa ama sıcak cevap, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Son dönemin dikkat çeken yapımlarından Eşref Rüya, hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ederken, dizinin öne çıkan isimlerinden Demet Özdemir bu kez bambaşka bir nedenle gündemde yer aldı.
Bir hayranı tarafından doğum günü için özel olarak hazırlanan el emeği “mini Demet” bebeği, sosyal medya paylaşımıyla yeniden dikkat çekti.
Hediyenin oyuncuya ulaşıp ulaşmadığını merak eden hayranı, yaptığı duygusal paylaşımla hem emeğini hem de heyecanını takipçilerle paylaştı.
Paylaşımda, özel tasarlanan bebeğin yaklaşık bir ay önce gönderildiği, ancak kuryedeki gecikme nedeniyle sürecin belirsiz hale geldiği ifade edildi. Hayranı, bu anlamlı hediyenin Demet Özdemir’e sağlam şekilde ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek istediğini dile getirdi.