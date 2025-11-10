Oyuncu Demet Evgar'dan çok samimi sözler! O günleri anlattı

25 yıldır seyirci ile karşılıklı ördüğümüz bir güven olduğunu son aylarda daha iyi anladım. Tamam bu işi severek yapıyoruz demekten bambaşka bir yere taşında artık benim için mesele. Ben bu dünyadan gitmeden bunu yaşayabildiğim için çok şanslıyım ve çok teşekkür ediyorum seyirciye çok teşekkür ediyorum"