Oyuncu Damla Çolak babasını kaybetmişti! Galada gözyaşlarına boğuldu

İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nu buluşturan filmin galasında duygusal anlar yaşandı. Filmin minik oyuncusu Damla Çolak, kaybettiği babasını anmak istediği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nu buluşturan ve gündelik ilişkilerden beslenen hikayesiyle dikkat çeken "Mutluyuz Mu?" filmi, daha vizyona girmeden merak uyandırdı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımın galası, yoğun katılımla gerçekleşti.

SEVİLEN İKİLİ YENİDEN AYNI PROJEDE

İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu, daha önce birlikte rol aldıkları Zengo filmindeki uyumlarını bu projede de sürdürdü. İkilinin ekran enerjisi, filmin dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

GALADA DUYGUSAL ANLAR

2. Sayfa'nın aktardığı görüntülere göre; gala gecesinde filmde rol alan çocuk oyuncu Damla Çolak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hayatını kaybeden babasından söz ederken duygusal anlar yaşadı. 

