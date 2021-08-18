Oyuncu Celil Nalçakan'dan Afgan mülteci çıkışı: Ananı, bacını, karını, kızını...
ATV Kardeşlerim dizisinin Akif Atakul karakterine can veren ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından son günlerin birinci gündem maddesi haline gelen Afgan mülteciler ile ilgili çok konuşulan bir paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan’ın mültecilerle ilgili tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada toplumsal olaylara sıklıkla verdiği tepkilerle dikkat çeken Nalçakan, son günlerin en tartışmalı konusu haline gelen Afgan mültecilerle ilgili bir paylaşım yaparak sert bir mesaj verdi. Afgan mültecilerin özellikle Van sınırından yoğun şekilde geçiş yaptığı görüntülerde aralarında hiç kadın ve çocuk olmaması, çoğunlukla genç erkeklerin mülteci olarak ülkemize sığındığı yorumları sosyal medyada en çok altı çizilen konulardan... Nalçakan da son paylaşımında mültecilerin 'genç erkek yoğunluklu olmasına odaklanarak çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Nalçakan'ın, Amerika'nın çekilmesiyle Taliban yönetimine geçen Afganistan'dan kaçmak isteyen binlerce erkek mültecinin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili attığı tweet sosyal medyaya damga vurdu.
“Anneni, bacını, karını, kızını zulmün göbeğinde bırakıp..."
Twitter’dan ‘erkek mülteci’ siteminde bulunan oyuncu, “Anneni, bacını, karını, kızını zulmün göbeğinde bırakıp kaçacaksın, ben de sana üzüleceğim… HADİ LAN ORDAN” ifadelerini kullandı.
"Neden sadece erkekler geliyor, kadınlara ve çocuklara öncelik verilmeli" isyanı
Mültecilerin genç erkekler olması dikkat çekerken, pek çok ünlü isim, tıpkı ünlü oyuncu Celil Nalçakan gibi "Neden sadece erkekler geliyor, kadınlara ve çocuklara öncelik verilmeli" şeklinde tepkilerini paylaşıyor.